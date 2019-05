Volta a Itália: Etapa e liderança para Richard Carapaz

Lusa Comentários 25 Mai, 2019, 17:49 | Ciclismo

Carapaz, que já tinha vencido a quarta etapa, destacou-se na subida de primeira categoria para ao alto de San Carlo, a cerca de 30 quilómetros da meta, e cumpriu os 131 quilómetros do percurso iniciado em Saint-Vincent em 4:02.23 horas, com 1.32 segundos de avanço sobre o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott), segundo classificado.

O italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) chegou em terceiro, a 1.54, e encabeçou o grupo dos restantes favoritos, seguido do polaco Rafal Majka (BORA-hansgrohe), do espanhol Mikel Landa (Movistar), do colombiano Miguel Ángel López (Astana), do russo Pavel Sivakov (INEOS) e do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

O esloveno Jan Polanc (UAE-Emirates), que comandou a corrida durante dois dias, terminou a etapa em 28.º, a 7.20 minutos, e cedeu a camisola rosa a Carapaz, que comanda com sete segundos de avanço sobre Roglic e 1.47 em relação a Nibali.