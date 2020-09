Volta a Portugal. Amaro Antunes defende amarela até Viseu

O algarvio, de 29 anos, estreia-se como líder na véspera da chegada à Torre, numa jornada de 171,9 quilómetros que se prevê tranquila para os homens da geral individual.





Os velocistas deverão ter uma oportunidade no final dos 171,9 quilómetros desta "tirada", com chegada na Avenida Europa, habitual "pista" para dar brilho à arte do "sprint".







Dada a partida, às 13h00, em Felgueiras, o pelotão não vai andar muito até encontrar a primeira meta volante do dia, em Marco de Canaveses (28,9), que antecede uma outra, aos 66,8, em ResendeEm Lamego, os 96 ciclistas resistentes vão subir uma terceira categoria, instalada aos 95,9, antes da cruzarem a terceira meta volante da jornada, dois quilómetros depois.Antes do final em Viseu, onde a chegada está prevista para as 17h31, o pelotão vai passar na grande dificuldade da terceira etapa, a contagem de segunda categoria instalada em Bigorne (114,3).

Amaro Antunes enfrenta a tirada com 13 segundos de vantagem sobre o seu compatriota Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), com o seu companheiro de equipa, o espanhol Gustavo Veloso, na terceira posição, a 1.13 minutos.