Volta a Portugal. "Amaro/Veloso" é o favorito de João Rodrigues

Três dias depois de deslumbrar na subida à Torre, com uma exibição de força, o vencedor da Volta a Portugal do ano passado regressou, em entrevista à agência Lusa, àquele momento em que abdicou do seu cetro para proteger a amarela da Amaro Antunes, um gesto que mereceu elogios por parte de companheiros, rivais e adeptos da modalidade.”, começou por detalhar.Depois, na etapa da Torre, os "dragões" tiveram “”.”, defendeu o ciclista da Faz Fato, sem querer reconhecer qualquer excecionalidade no seu ato.





Mentalidade de grupo muito forte







João Rodrigues assumiu à Lusa que, após a vitória no ano passado, vinha com a ambição de "bisar", que as pernas até “estão cá” e que poderia estar na discussão da edição especial, por estar “muito bem fisicamente” – como todos puderam constatar ao longo das quase duas dezenas de quilómetros em que puxou pelo grupo de candidatos, respondendo a qualquer ataque, na escalada à Torre.”, notou.Pragmático, o dorsal número 1 vincou que não há anos iguais e que há que aceitar que este não foi o seu, negando qualquer tipo de frustração por, individualmente, ter falhado a defesa do seu título.”, disse o ciclista de 25 anos.E, na véspera da chegada a Lisboa, a W52-FC Porto está bem lançada para o fazer, com Antunes na liderança e Gustavo Veloso, vencedor do prólogo e um dos maiores especialistas na luta contra o cronómetro, no terceiro lugar da geral, a 1.13 minutos da camisola amarela.”, disparou, rindo-se, quando questionado sobre qual dos seus companheiros estaria em melhor situação para chegar à amarela.”, resumiu o sexto classificado da geral individual.