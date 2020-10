Volta a Portugal. Convívio moderado na caravana

Quem conhece a Volta a Portugal por dentro, estranha a nova realidade, a ausência do convívio, das caras familiares, dos momentos e sorrisos partilhados entre cafés, em que as rivalidades "caem" e os adversários se distendem em longas conversas, alheios às cores que têm vestidas.Nesta edição especial, essas imagens idílicas foram substituídas por rostos tapados, distanciamento social e "baias" de segurança que separam, dentro do possível, a zona 0, o epicentro da "bolha" onde só entra quem passou, sem positivo, no teste de deteção ao novo coronavírus, e supera, diariamente, o controlo de temperatura, e a zona 1, onde estão os outros elementos considerados não essenciais à corrida.Os contactos são limitados, sempre de máscara, que só pode ser retirada para beber o tal café, um ritual de que 80% do pelotão prescindiu, em nome do bem-estar geral.”, destacouÀ agência Lusa, o ciclista da Rádio Popular-Boavista, um daqueles que nunca abdicava da convivência matinal, assumiu que agora o tempo antes das etapas custa mais a passar: “”.A mesma premissa é defendida por, para quem esta edição especial é “atípica”, num ano “muito atípico”.”, salientou à Lusa.O diretor desportivo da LA Alumínios-LA Sports sente a falta do público, numa “modalidade que é do povo”, e também do convívio entre equipas e patrocinadores.”, acrescentou, indicando que os seus ciclistas “encaixaram bastante bem” as regras previstas no protocolo sanitário da Volta a Portugal.Menos conformado está, que não compreende as disparidades existentes entre as obrigações impostas à sua modalidade e ao cidadão comum.”, notou.Embora tenha ressalvado que as normas da Direção-Geral da Saúde são para cumprir, o ciclista da Efapel disse ter pena por só os profissionais do desporto estarem sujeitos a medidas tão rigorosas.

“Se são esses sacrifícios que temos de fazer para que haja ciclismo profissional na estrada, vamos fazê-los. E para o ano, esperemos que já esteja tudo normal”, referiu, confessando sentir “falta do carinho dos espetadores”.