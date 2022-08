Maurício Moreira (GCT) vence contrarrelógio Porto-Gaia e a 83ª Volta a portugal em Bicicleta

O 'crono' de 18,6 quilómetros, entre Porto e Vila Nova de Gaia, foi ganho por Moreira, em 25.07 minutos, menos 20 segundos do que o português António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor) e 1.04 do que o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel).



Depois de ter sido segundo em 2021, Moreira garantiu a primeira vitória na Volta a Portugal, ao ultrapassar o companheiro de equipa Frederico Figueiredo, que terminou em segundo, a 1.09 minutos.



Na terceira posição acabou outro ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor, o português António Carvalho, a 2.35 minutos.





Classificação da 10ª Etapa (Porto-Gaia):





Classificação Geral: