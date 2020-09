Volta a Portugal. Testes rápidos ajudam equipa médica

Estrategicamente colocado à entrada da "Zona 0", a poucos metros da triagem da temperatura feita diariamente a todos os elementos da prova autorizados a entrar na "bolha" onde estão as equipas, o aparelho da Bosch, que é pouco maior do que uma máquina de café, desempenha um papel fulcral no apoio ao diagnóstico dos responsáveis pelo protocolo sanitário da prova, uma vez que apresenta resultados aos testes à covid-19 em apenas duas horas e meia.”, esclareceu o responsável pela equipa médico-sanitária da edição especial da Volta a Portugal.O médico Lima Quintas notou que, “obviamente, um positivo tem de ser tratado como um positivo, mas não quer dizer que um negativo não seja excluído da prova”.”, completou.João Teixeira, responsável português da área de "cross selling" da empresa alemã, confessou que, perante o contacto da Federação Portuguesa de Ciclismo e o desafio lançado pela organizadora desta edição especial, não houve hesitações: “”.“Isto foi tratado em tempo recorde, portanto foi tentar arranjar as melhores soluções”, referiu, dentro da tenda amovível, mas fechada, que alberga a máquina de testes rápidos à covid-19, ela própria imune a variações de temperatura.Para João Teixeira, a grande vantagem destes testes é a sua fiabilidade, “neste momento, fixada em um para um”, e também o facto de não ser preciso um técnico laboratorial para ler o resultado.





Como se processa o teste







Uma vez que a máquina tarda duas horas e meia a analisar os testes – os resultados em 45 minutos só estarão disponíveis no final de outubro – e só consegue analisar uma amostra de cada vez, foi estabelecido um protocolo, cabendo ao médico coordenador definir qual é o caso prioritário se houver mais do que um participante com sintomas de covid-19.Esse mesmo protocolo sanitário prevê que cada uma das equipas seja acompanhada por um médico representante, que tem como função, além de assegurar o cumprimento das medidas relativas à pandemia da covid-19, verificar diariamente, até às 09:00, se os elementos da formação apresentam sintomas do novo coronavírus.“9h00 é o ‘cut off’ máximo em termos de horário, para haver tempo útil para haver diagnóstico. Se há sintomas numa equipa, um dos médicos desloca-se ao hotel da equipa, faz a colheita, põe a colheita na máquina, e espera o resultado. Até ao meio-dia, de cada dia, temos de determinar se é positivo ou não”, indicou ainda.