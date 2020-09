Volta a Portugal. Veloso inicia defesa da amarela na chegada a Santa Luzia

Um dia depois de Veloso, de 40 anos, ter vestido a primeira amarela em Fafe, os 98 ciclistas que compõem o mais pequeno pelotão dos últimos 36 anos têm pela frente 180 quilómetros entre Montalegre e o alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo, naquela que é a tirada mais longa desta edição e que tem início marcado para as 13h00.



Antes da chegada, coincidente com uma contagem de terceira categoria, os corredores vão encontrar uma meta volante em Salamonde (Vieira do Minho), aos 60,3 quilómetros, antes de rumarem à primeira contagem de montanha deste ano, uma terceira categoria instalada no alto de Covide (88,1).



Depois de passar duas metas volantes, a primeira em Vila Verde (115,9) e a segunda em Barroselas (146,5), o pelotão vai evitar o centro de Viana do Castelo, na aproximação aos quatro quilómetros da subida a Santa Luzia, que deverão fazer diferenças entre os favoritos. O final da primeira etapa está previsto para as 17h36



O espanhol da W52-FC Porto tem um segundo de vantagem sobre os portugueses Rafael Reis (Feirense) e Daniel Mestre (W52-FC Porto), respetivamente segundo e terceiro, com o vencedor de 2019, o ‘dragão’ João Rodrigues, na oitava posição, a oito segundos.