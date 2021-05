Volta ao Algarve. Alto da Fóia seleciona os candidatos à vitória final

Depois de uma primeira fase tranquila, com passagem na meta volante de Aljezur (quilómetro 41,6), o pelotão vê a estrada inclinar-se, com a terceira categoria de Marmelete a estar situada 7,3 quilómetros mais à frente.Ao primeiro teste montanhoso, seguem-se longos quilómetros sem desafios, pontuados pela meta volante de São Bartolomeu de Messines (113,2), até novo teste, na terceira categoria de Alferce, aos 156,4.Após aquilo que o livro da prova define como “uma descida perigosa”, o pelotão começará a escalar para o alto da Pomba (uma segunda categoria com 3,6 quilómetros e uma pendente média de 8,2%, situada ao quilómetro 169,1), antes de cruzar o terceiro ‘sprint’ intermédio da jornada, em Monchique, aos 174,9.Os ciclistas começarão, então, a subir até à Fóia (7,5 quilómetros com 7,3% de inclinação média), naquela que será a primeira oportunidade para os candidatos à camisola amarela se mostrarem, com a chegada a estar prevista para as 17:29.A 47.ª Volta ao Algarve arrancou na quarta-feira em Lagos e termina no domingo, no alto do Malhão, que irá consagrar o sucessor de Evenepoel.