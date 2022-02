Volta ao Algarve. Ivo Oliveira recupera após lesão

”, confessou o ciclista da UAE Emirates à agência Lusa, ao ser questionado sobre se em algum momento, durante a difícil e longa recuperação da queda sofrida na quinta etapa do Critério do Dauphiné, pensou que não regressaria à estrada.Mas desde aquele dia 3 de junho de 2021 que Ivo Oliveira tentou focar-se apenas naquilo que conseguia controlar, que era recuperar-se – e nem a embolia pulmonar que enfrentou dias após a queda lhe afetou a motivação.”, assumiu o corredor gaiense, que está a cumprir, na Volta ao Algarve, apenas a sua quinta prova desde que caiu e soma agora 10 dias de competição.O campeão português de contrarrelógio de 2020 sabe que voltar ao normal “”. “”, completou.”, concedeu.





O exemplo de Bernal







O acidente de Egan Bernal, que recentemente fraturou quase duas dezenas de ossos, entre os quais o fémur, ao colidir com um autocarro durante um treino, trouxe-lhe à memória a sua queda, embora a do colombiano, vencedor do Tour2019 e do Giro2021, tenha sido “mais grave”.”, admitiu, numa demonstração de solidariedade de quem entende bem as provações que o corredor da INEOS terá de enfrentar na sua recuperação.Ultrapassado que está o seu próprio processo de reabilitação, que o deixou “quase a 100%”, Ivo Oliveira está agora centrado no momento, nomeadamente na alegria de estar na Volta ao Algarve.”, declarou.Nas próximas semanas/meses, correrá “umas clássicas na Itália e na Bélgica” e, depois, a Volta à Catalunha, no final de março, e a Volta à Turquia, já em abril.”, avançou.O ciclista de 25 anos ocupa a 61.ª posição da geral da 48.ª Volta ao Algarve e vai esta sexta-feira partir para a terceira etapa, uma ligação de 211,4 quilómetros entre Almodôvar e Faro, a mais de 10 minutos do camisola amarela, o francês David Gaudu (Groupama-FDJ).