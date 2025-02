Volta ao Algarve. Jan Christen defende amarela em etapa `traiçoeira`

Os 175,2 quilómetros entre Albufeira e Faro incluem três contagens de montanha nos derradeiros 53 quilómetros, num traçado propício quer a sprinters que passem bem dificuldades ou especialistas em clássicas, sem descartar jogadas táticas dos homens da geral.





O pelotão sai da Avenida dos Descobrimentos às 12:15 rumo ao Malhão, onde no domingo a 51.ª edição acabará com um contrarrelógio individual. A montanha de segunda categoria instalada no alto ao quilómetro 41,5 antecede a contagem de terceira da Picota (122,1), de onde os ciclistas descem na direção da meta volante de Loulé.

Distribuídos os segundos de bonificação ao quilómetro 135,2, a estrada volta a inclinar, com a contagem de terceira categoria de Santa Bárbara situada ao quilómetro 151,8.A menos de 20 quilómetros da meta, mais concretamente quando estiverem decorridos 158,3, os corredores coroam o alto da Bordeira, de quarta categoria, seguindo depois para a Avenida Calouste Gulbenkian, em Faro, onde a chegada está prevista para as 16:42.Jan Christen parte para a quarta etapa com quatro segundos de vantagem sobre o seu colega português João Almeida, com outro luso da UAE Emirates, no caso António Morgado, na quarta posição, a 20 segundos do jovem suíço.

Entre os três ciclistas da UAE Emirates está o belga Laurens de Plus (INEOS), terceiro a 13 segundos.