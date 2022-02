Volta ao Algarve. João Rodrigues ausente devido à covid-19

“Testei positivo à covid-19 recentemente. Já estou a recuperar, mas os sintomas que tive fizeram com que a forma fosse toda abaixo. O médico da equipa, o diretor desportivo e eu achámos por bem não participar. A forma não é a melhor e não estou totalmente recuperado”, explicou o ciclista.



Além da importância de defender a vitória de 2021, a primeira de um português em 15 anos na corrida, o ciclista de 27 anos corria em casa, dado que é natural de Faz Fato, uma pequena localidade a 15 quilómetros de Tavira, no distrito de Faro.



“Por todos os motivos e mais alguns, por ser a Volta ao Algarve, nas terras onde venho frequentemente, por ter vencido o ano passado, é um pouco frustrante não poder participar. A Volta ao Algarve é muito especial para mim, mas a época é bastante longa, há outras corridas importantes, o mais importante é recuperar e voltar de novo à competição”, acrescentou.



O ciclista dos "dragões" espera agora voltar para as clássicas, seja a Clássica da Primavera ou a Clássica da Arrábida, no mês de março.



Apesar de ainda sentir “alguma tosse”, encontra-se já a fazer “treinos mais curtos, de baixa intensidade”, depois de um período com a doença em que sentiu “febre, dores nas costas, no corpo, bastantes dores na zona lombar”, após testar positivo “no início de fevereiro”.



João Rodrigues teve na "Algarvia" de 2021 o principal momento da época, tornando-se no primeiro algarvio a vencê-lo, numa carreira com outros triunfos de destaque, sobretudo em 2019, quando ganhou a Volta a Portugal e a Volta ao Alentejo.



A 48.ª Volta ao Algarve decorre entre quarta-feira a domingo no sul do país, com 25 equipas inscritas, 10 delas do WorldTour, principal escalão do pelotão mundial, e 10 portuguesas continentais.



Ao todo, são 798,1 quilómetros divididos por cinco etapas, terminando no alto do Malhão, no domingo.