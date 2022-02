Volta ao Algarve. Rodrigues contra a INEOS e Evenepoel

Quer seja pelo desenho do percurso, com um contrarrelógio demasiado longo (32,2 quilómetros) para as suas características, quer seja pelos nomes imponentes presentes na lista de inscritos, reflexo do regresso da "Algarvia" às suas datas habituais – em 2021, decorreu no auge da época velocipédica internacional, coincidindo, por exemplo, com a Volta a Itália -, é praticamente impensável apostar no "bis" do melhor ciclista luso a correr em Portugal.Até porque,até sofrer uma queda grave na Volta à Lombardia, a qual parece ter travado a sua ascensão fulgurante – desde que fraturou a pélvis, o jovem de 22 anos nunca mais foi tão avassalador como nos seus inícios.Mas, o belga da Quick-Step Alpha Vinyl não é o único antigo vencedor que está de volta à "Algarvia": tambémA fortíssima formação britânica é a principal favorita à vitória final, sobretudo pelo número de quilómetros do contrarrelógio, mas há outras figuras a ter em conta, como o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), nono classificado do Giro2021 e vencedor da Volta a França do futuro em 2019, ou o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), o campeão europeu de contrarrelógio, que se faz acompanhar pelo talentoso francês David Gaudu.Entre os destaques da prova algarvia estão ainda o norte-americano Brandon McNulty, companheiro dos gémeos Rui e Ivo Oliveira na UAE Emirates – os dois juntam-se a André Carvalho (Cofidis) e Iúri Leitão (Caja Rural) como emigrantes lusos inscritos na corrida –, o espanhol Ion Izagirre (Cofidis) e o francês Warren Barguil, "rei" da montanha do Tour2017.Mas, nem só de candidatos à geral vive a 48.ª edição da principal prova velocipédica disputada em Portugal, pois também

As 10 equipas portuguesas – há 25 inscritas, 10 das quais do WorldTour, o principal escalão - podem sonhar apenas com o epíteto de animadores de etapa, tendo cinco tiradas, distribuídas por 798,1 quilómetros, entre Portimão e o alto do Malhão, onde no domingo termina a 48.ª edição, para demonstrar o seu valor.