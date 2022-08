Volta. Frederico Figueiredo defende amarela a caminho da Maia

O trepador de 31 anos parte de Águeda, de onde o pelotão sai às 13h20, com sete segundos de vantagem sobre o seu companheiro uruguaio Mauricio Moreira, que destronou na quarta-feira ao vencer isolado no alto do Observatório de Vila Nova (Miranda do Corvo), e 38 sobre o compatriota Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).Após passarem as metas volantes de Oliveira de Azeméis (59,1) e Santa Maria da Feira, mais concretamente no Estádio Marcolino de Castro (76,9), os corredores vão encontrar a contagem de quarta categoria na mesma localidade, ao quilómetro 81,3.Segue-se a meta volante de Gondomar (122,5), antes da contagem de terceira categoria da Serra de Santa Justa, instalada ao quilómetro 129,1.O pelotão passa uma primeira vez na Avenida Luís de Camões na Maia, antes de disputar a etapa, por volta das 17h29.