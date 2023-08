Volta. Glassdrive une-se em defesa de Artem Nych

O diretor desportivo falou aos jornalistas após a sexta etapa, que promoveu o russo de 28 anos à liderança da geral, mas também à da sua própria equipa, uma vez que Frederico Figueiredo está a 01.49 minutos do seu companheiro.”, declarou.Com "Fred" aparentemente afastado da vitória final, Rúben Pereira preferiu ainda assim não ser claro quando a pergunta foi se Nych é agora o chefe de fila da Glassdrive-Q8-Anicolor.”, argumentou, evocando ainda o palmarés do campeão de fundo russo de 2021 como testemunho das suas credenciais.Para o diretor desportivo,, que só não está no pelotão internacional devido à invasão russa à Ucrânia, que motivou a extinção da Gazprom-Rusvelo, a equipa pela qual o corredor de 28 anos alinhou durante quase oito épocas.