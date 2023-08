Volta. Joaquim Gomes realça vivacidade da corrida

”, evidenciou.Joaquim Gomes referia-se à Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, que venceu três das quatro etapas ao sprint, com Leangel Linarez e João Matias, com ambos os corredores a vestirem também a amarela.”, estimou.O russo Artem Nych vestiu a amarela, depois de ser segundo na sexta etapa, conquistada pelo espanhol Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), e lidera a geral com 27 segundos de vantagem sobre o espanhol Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) e 30 sobre o suíço Colin Stüssi (Voralberg).





Quatro dias difíceis



“Temos daqui para a frente sempre etapas com elevado índice de dificuldade, o Larouco, Fafe, em particular a Senhora da Graça, que podemos dizer que partilha o título de etapa rainha com a etapa da Torre, e um contrarrelógio que foi talvez dos maiores desafios da minha vida”, enumerou.



O contrarrelógio final, que adquiriu “cariz de cronoescalada” por terminar em Santa Luzia, ponto mais alto de Viana do Castelo, “vai contribuir para a competitividade da Volta”, defendeu Gomes.



“Espero, efetivamente, lá por volta das oito horas da noite do próximo dia 20 de agosto, poder encerrar esta 84.ª edição da Volta a Portugal com muito sucesso”, manifestou aquele que é o diretor da prova há duas décadas.



A 84.ª Volta a Portugal cumpre esta quarta-feira o dia de descanso, regressando à estrada na quinta-feira, para a exigente ligação de 162,6 quilómetros entre Torre de Moncorvo e o alto do Larouco (Montalegre), onde a meta coincide com uma das duas contagens de montanha de primeira categoria da sétima etapa.