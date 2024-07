Volta. Mais montanha testa liderança de Afonso Eulálio

Uma meta volante em Valpaços (67,4 km) está localizada perto de duas dificuldades muito próximas uma da outra, no caso contagens de montanha de terceira categoria em Argemil e na Serra da Padrela.Vidago (129,9 km) volta a atribuir pontos e segundos de bonificação, antes da subida ao Pinho (terceira categoria) e uma primeira passagem em Boticas, de onde o pelotão sai para Torneiros.Esta subida, de primeira categoria, é o ponto alto do dia e onde se podem fazer mais diferenças, quer num grupo que tenha escapado no início da tirada, quer nos homens da geral, estando localizada já a menos de 20 quilómetros da meta, no regresso a Boticas.