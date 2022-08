Volta: Mauricio Moreira inicia defesa da amarela

O vice-campeão de 2021 parte para os 169,1 quilómetros entre a Guarda e Viseu com 30 segundos de vantagem sobre o seu companheiro Frederico Figueiredo, com o também português Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) na terceira posição, a 31.A quarta tirada vai para a estrada às 12h45, com os 115 corredores em prova a encontrarem a meta volante de Pinhel (29,2), antes de ultrapassarem as duas primeiras montanhas da jornada, uma terceira categoria em Broca (56,5) e uma quarta em Penedono (90,2).Entre as metas volantes de Sernancelhe (108,2) e Sátão (147,7), há ainda uma contagem de quarta categoria instalada em Aguiar da Beira, ao quilómetro 123,8.A chegada, prevista para as 17h20, acontecerá, como habitualmente, na Avenida da Europa, sendo expectável um final ao "sprint".





Mauricio Moreira e o seu diretor desportivo, Ruben Pereira, esperam ultrapassar este primeiro obstáculo com nota positiva, como registou o repórter da Antena 1, Pedro Ribeiro.