Volta. Sameiro no horizonte com Frederico Figueiredo de amarelo

"Fred", de 31 anos, vai vestir a amarela pelo segundo dia consecutivo nos 150,1 quilómetros entre Santo Tirso e Braga, que têm como grande dificuldade a subida ao Sameiro, uma contagem de montanha de segunda instalada a menos de 10 quilómetros da meta.O pelotão sai de Santo Tirso às 13h30, seguindo-se no percurso duas metas volantes, a primeira na Póvoa de Varzim, ao quilómetro 28, e a segunda em Esposende, aos 46,6.Numa etapa maioritariamente plana, os ciclistas encontram uma contagem de montanha de quarta categoria em Vila Franca (70,9), antes de cruzarem o último "sprint" intermédio da jornada em Ponte de Lima (98,5).Depois, há que esperar pelo quilómetro 136,1 para começarem os 5,5 quilómetros de subida ao emblemático Sameiro, onde está instalada uma contagem de montanha de segunda categoria.Os corredores descem depois para a Avenida da Liberdade, onde a chegada está prevista para as 17h30.Figueiredo lidera com sete segundos de vantagem em relação ao seu companheiro uruguaio Mauricio Moreira, com Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) na terceira posição, a 38.