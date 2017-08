Vuelta: Barguil excluído pela sua equipa por indisciplina

Lusa 26 Ago, 2017, 11:28 | Ciclismo

Barguil, de 25 anos, que era 13º da geral na sexta-feira, "reconheceu abertamente não ter corrido de acordo com os objetivos da equipa", informou a Sunweb em comunicado.



Na sétima etapa, disputada na sexta-feira, o trepador francês não descaiu para dar apoio ao líder da equipa, o holandês Wilco Kelderman, que foi vítima de um furo na parte final e descolou no grupo de favoritos, perdendo 17 segundos em relação a estes.



"Não compreendo", disse hoje o francês aos jornalistas, no hotel onde estava instalada equipa, considerando que o seu comportamento não é motivo para exclusão.



Citado no comunicado na Sunweb, Barguil explicou a sua atitude: "Sentia-me muito bem e tinha boas pernas. Via-me num papel diferente e tinha pressa de passar ao ataque na montanha, como fiz no Tour. A Vuelta é uma corrida soberba e é uma desilusão ter de deixar, mas tenho de aceitar a decisão da equipa".



Barguil visava uma vitória de etapa na corrida espanhola - na qual se revelou em 2013 com dois triunfos - antes de deixar a equipa alemã, uma vez que já anunciou que na próxima época vai juntar-se à francesa Fortuneo.