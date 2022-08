Vuelta: Marc Soler vence quinta etapa, Rudy Molard novo líder da geral

Soler, de 28 anos, cumpriu os 187,2 quilómetros entre Irún e Bilbau em 4:15.23 horas, chegando quatro segundos antes de um grupo no qual o sul-africano Daryl Impey (Israel-Premier Tech) foi segundo e o britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious) terceiro.



Molard, que foi quarto na tirada, discutida entre a fuga do dia, assumiu a liderança da geral, que era do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Tem dois segundos de vantagem para o segundo, Fred Wright, e 1.09 minutos para o terceiro, o alemão Nikias Ardnt (DSM).



Na quinta-feira, a sexta etapa da Vuelta liga Bilbau a Pico Jano, em San Miguel de Aguayo, em 181,2 quilómetros, na primeira etapa de alta montanha, acabando numa contagem de montanha de primeira categoria.