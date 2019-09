Partilhar o artigo Vuelta. Primeira vitória na carreira do basco Iturria, Roglic segura vermelha Imprimir o artigo Vuelta. Primeira vitória na carreira do basco Iturria, Roglic segura vermelha Enviar por email o artigo Vuelta. Primeira vitória na carreira do basco Iturria, Roglic segura vermelha Aumentar a fonte do artigo Vuelta. Primeira vitória na carreira do basco Iturria, Roglic segura vermelha Diminuir a fonte do artigo Vuelta. Primeira vitória na carreira do basco Iturria, Roglic segura vermelha Ouvir o artigo Vuelta. Primeira vitória na carreira do basco Iturria, Roglic segura vermelha

Tópicos:

Lawson Craddock EF Education First, Navarra Bilbau, Saint Palais Urdax Dantxarinea, Vuelta,