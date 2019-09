Vuelta: Roglic confirma triunfo em última etapa ganha ao "sprint" por Jakobsen

Lusa Comentários 15 Set, 2019, 20:15 / atualizado em 15 Set, 2019, 20:51 | Ciclismo

Jakobsen, que já tinha vencido a quarta tirada, cumpriu os 106,6 quilómetros entre Fuenlabrada e Madrid em 2:48.20 horas, batendo sobre a meta o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe), segundo colocado, e o polaco Szymon Sajnok (CCC), terceiro.

Roglic confirmou hoje, no circuito de consagração em Madrid que encerrou a 74.ª edição da Volta à Espanha, a primeira vitória da carreira em `grandes Voltas`, à frente do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), vencedor da `Vuelta` em 2009 e, desta feita, segundo posicionado, e do compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates), terceiro.