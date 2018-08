Vuelta2018. Camisola vermelha presa por 41 segundos

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Ago, 2018, 07:42 / atualizado em 31 Ago, 2018, 07:42 | Ciclismo

A contagem de montanha a 12 km da meta poderá selecionar o grupo que decidirá a etapa ao “sprint”. Jornada propícia para fugas de segundos planos que dificilmente conseguem o objetivo.





Na quinta-feira a etapa foi marcada por furos, quedas e vento. Bouhanni (Cofidis) acabou por vencer ao “sprint”.





Após as seis primeiras “tiradas” Rudy Molard (Groupama) é o camisola vermelha com Michal Kwiatkowski (Sky) no 2.º lugar a 41s, Emmanuel Buchmann (Bora) no 3.º lugar a 48s, Simon Yates é 4.º a 51s, e Alejandro Valverde (Movistar) está no 5.º lugar a 53s.





O melhor português é Tiago Machado (Katusha) em 63.º, Nelson Oliveira (Movistar) 76.º, José Mendes (Burgos) 86.º e José Gonçalves (Katusha) 99.º.





A classificação por Pontos e do Combinado são comandadas por Michal Kwiatkowski (Sky), a Montanha por Luís Mate (Cofidis) e por Equipas a Astana ocupa o 1.º lugar.