Vuelta2018. Kwiatkowski resiste aos ataques

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2018, 08:44 / atualizado em 29 Ago, 2018, 08:44 | Ciclismo

O destaque da etapa de terça-feira vai para Simon Yates que em apenas 2,5 km baixar em 27 segundos a distância para a liderança e para os principais rivais. Só Buchmann (bora) e Angel López (Astana) o seguiram.



Esta quarta-feira cumpre-se a 5:ª etapa que liga Granada a Raquetas de Mar, na distância de 188,7 km, com duas contagens de montanha, a etapa está direcionada aos “sprinters” caso consigam passar o Alto El Marchal. Os cerca de 20 km a descer podem criar situações complicadas, com as equipas a terem de preparar a chegada numa longa reta para puros “sprinters”.



Após as quatro primeiras “tiradas” Michal Kwiatkowski (Sky) é o camisola vermelha com Emmanuel Buchmann (Bora) no 2.º lugar a 7s, Simon Yates é 3.º a 10s, Alejandro Valverde (Movistar) é 4.º a 12 s e Wilco Kelderman (Sunweb) está no 5.º lugar a 25s.



O melhor português é Tiago Machado (Katusha) em 73.º, Nelson Oliveira (Movistar) 81.º, José Mendes (Burgos) 85.º e José Gonçalves (Katusha) 103.º.