Vuelta2018. Pelotão respirou fundo antes da montanha

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2018, 08:00 / atualizado em 28 Ago, 2018, 08:00 | Ciclismo

Esta terça-feira corre-se a 4.ª etapa que liga Vélez a Málaga, na distância de 161,4 km.



Os ciclistas irão enfrentar duas contagens de montanha de 1.ª categoria, a última das quais a coincidir com a meta, que vai marcar diferenças entre os candidatos. Um dia perfeito para alguns trepadores tentarem ganhar vantagem na chegada.



Depois do primeiro topo que arredou Porte (BMC) e Nibali (Bahrain-Merida) da discussão pela classificação geral surgem agora novas dificuldades no caminho dos corredores e nova seleção de valores.



Após as três primeiras “tiradas” Michal Kwiatkowski (Sky) é o camisola vermelha com Alejandro Valverde (Movistar) no 2.º lugar a 14s, Wilco Kelderman (Sunweb) é 3.º a 25s, Laurens de Plus (Quick Step) é 4.º a 28 s e Ion Izagirre está no 5.º lugar a 30s.



O melhor português é Nelson Oliveira (Movistar) em 62.º, Tiago Machado (Katusha) 67.º, José Gonçalves (Katusha) 94.º e José Mendes (Burgos) 132.º.