Vuelta2019. Contrarrelógio para medir forças

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Set, 2019, 08:18 / atualizado em 03 Set, 2019, 08:18 | Ciclismo

O “crono” tem um percurso sinuoso com algumas subidas. Prevê.se acesa luta entre os candidatos com vantagem para Primoz Roglic.



Esta terça-feira a Volta a Espanha corre-se em França. Só um azar impedirá o esloveno Roglic de vestir a camisola vermelha de líder e até o seu compatriota Tadej Pogacar, que é quinto, pode chegar a um lugar de pódio.



Quintana, Valverde e Miguel Ángel López terão depois dez etapas para responder, tendo cinco delas finais em montanha.



Após a primeira semana de prova, na liderança da corrida está Nairo Quintana da Movistar, com 6 segundos de vantagem sobre o segundo classificado Primoz Roglic da Jumbo-Visma, e 17 segundos de vantagem sobre o terceiro que é Miguel Angel López da Astana.



Os portugueses ocupam as seguintes posições na classificação geral individual: Rúben Guerreiro, da Katusha, em 19.º; Nelson Oliveira da Movistar em 63.º; Ricardo Vilela da Burgos em 90.º, Domingos Gonçalves da Caja Rural em 112º, e Nuno Bico da Burgos em 162.º.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Angel Madrazo da Burgos; Pontos – Nairo Quintana da Mosvistar; Juventude – Miguel Angel Lopez da Astana e por Equipas – Movistar.