Vuelta2019. Dia de altos e baixos para desgastar o pelotão

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2019, 07:53 / atualizado em 29 Ago, 2019, 07:53 | Ciclismo

A etapa do dia reserva à caravana um percurso traiçoeiro em média montanha, com o final em contagem de 3.ª categoria que obrigará os candidatos a marcarem os principais adversários para evitarem surpresas. É também uma oportunidade para os segundos planos tentarem a sua sorte.



Na liderança da corrida sai Miguel Angel Lopez, com 14 segundos de vantagem sobre o segundo classificado Primoz Roglic da Jumbo-Visma, e 23 de vantagem sobre o terceiro que é Nairo Quintana da Movistar.



Os portugueses ocupam as seguintes posições na classificação geral individual: Rúben Guerreiro, da Katusha, em 18.º; Ricardo Vilela da Burgos em 81.º, Domingos Gonçalves da Caja Rural em 100º, Nelson Oliveira da Movistar, em 107.º e Nuno Bico da Burgos em 168.º.





Ruben Guerreiro é o melhor da equipa Katusha na geral individual.





Guerreiro, campeão português de fundo em 2017 e vencedor da Volta a Portugal do Futuro em 2014, juntou-se em 2018 à equipa suíça.





A época passada o ciclista viveu uma das melhores temporadas da carreira, com um top 10 no Tour Down Under, na Austrália, um quarto lugar no Herald Sun Tour e um quinto lugar na Clássica da Bretanha, prova WorldTour.





Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Angel Madrazo da Burgos; Pontos – Sam Bennett da Bora; Juventude – Miguel Angel Lopez da Astana e por Equipas – Movistar.Da etapa de quarta-feira fica a nota positiva dada pelo ciclista português Ruben Guerreiro que foi 15.º na chegada ao alto em El Puig, a 2m 26s do vencedor.