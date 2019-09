Vuelta2019. Terreno começa a empinar

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Set, 2019, 08:53 / atualizado em 06 Set, 2019, 09:21 | Ciclismo

Hoje cumpre-se a primeira de três etapas seguidas de alta montanha, tendo a última escalada 6,8 km e uma inclinação média de 9,2 por cento, com um último quilómetro de 25 por cento de desnível.



Na liderança da corrida está Primoz Roglic da Jumbo/Visma, com 1,52 minuto de vantagem sobre o segundo classificado Alexandro Valverde da Movistar, e 2.11 m de vantagem sobre o terceiro que é Miguel Angel López da Astana.



Os portugueses ocupam as seguintes posições na classificação geral individual: Rúben Guerreiro, da Katusha, em 20.º; Nelson Oliveira da Movistar em 64.º; Ricardo Vilela da Burgos em 98.º, Domingos Gonçalves da Caja Rural em 112º, e Nuno Bico da Burgos em 164.º.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Angel Madrazo da Burgos; Pontos – Primoz Roglic da Jumbo/Visma; Juventude – Miguel Angel Lopez da Astana e por Equipas – Movistar.