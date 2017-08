W52-FC Porto aplaudida no Dragão ao mostrar troféu de campeã da Volta a Portugal

20 Ago, 2017, 19:42 | Ciclismo

A 'derradeira' volta da W52-FC Porto foi feita no intervalo do FC Porto-Moreirense, jogo a contar para a terceira jornada da I Liga portuguesa em futebol perante o olhar de mais de 50 mil adeptos portistas.



Raúl Alarcón, Gustavo Veloso, Rui Vinhas, Amaro Antunes, Ricardo Mestre, António Carvalho, Samuel Caldeira e Joaquim Silva e o diretor desportivo Nuno Ribeiro deram a volta ao relvado com o troféu alusivo à Volta a Portugal nas mãos, tendo sido recebidos com aplausos.



O ciclista espanhol Raúl Alarcón protagonizou mesmo o momento mais emotivo quando ultrapassou as barreiras de proteção do relvado face à zona de assistência e foi mostrar o título à claque portista Super Dragões.



Já antes do apito para o início da partida que opõe os dragões ao Moreirense, no exterior do estádio esteve disponível para visita e fotografias o autocarro da comitiva da W52-FC Porto.