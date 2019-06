W52-FC Porto vence `crono` por equipas e Alarcón veste amarela

Lusa Comentários 20 Jun, 2019, 19:37 | Ciclismo

Com um tempo de 9.01 minutos, necessários para cumprir os 7,8 quilómetros do percurso, os `dragões` venceram a primeira tirada, um circuito no Campo Grande, enquanto os espanhóis da Euskadi foram segundos, a dois segundos, o mesmo tempo dos terceiros, a EFAPEL.

Alarcón foi o primeiro a cortar a meta e assim arrecadou a camisola amarela, de líder da classificação geral, que já tinha vestido em 2018 até à última etapa, altura em que perdeu a vitória final para o compatriota Óscar Pelegri.

A equipa `azul e branca` dominou o primeiro dia, pela segunda vez com um `crono` coletivo na capital, ao estar na frente também da outra classificação individual, da juventude, graças ao segundo classificado, Jorge Magalhães.

Na geral, o jovem luso segue em segundo, com o mesmo tempo, assim como os colegas de equipa César Fonte, terceiro, António Carvalho, quarto, e o espanhol Ángel Sánchez Rebollido, quinto.

A dois segundos está, em sexto, o espanhol Diego Lopez (Euskadi), a mesma distância do primeiro homem da EFAPEL, o também espanhol Marcos Jurado, em 12.º.

Mais abaixo, o Sporting-Tavira acabou a sete segundos, no quarto lugar, e a LA Alumínios em quinto, a 11, o mesmo tempo da equipa do vencedor de 2018, a Vito-Feirense, sexta.

Na sexta-feira, a segunda etapa liga Ourém a Mortágua ao longo de 170,3 quilómetros, com partida pelas 12:25 para uma tirada com duas contagens de montanha, ambas de terceira categoria, mas ainda longe da meta, num dia para os `sprinters`.