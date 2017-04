Asteroide "A Rocha" cruza a rota da Terra

Nuno Patrício - RTP 19 Abr, 2017, 13:27 | Ciências

De nome científico 2014-JO25, este asteroide vai passar esta quarta-feira perto da Terra, sem qualquer perigo, informa a NASA. A rota da rocha espacial passa a cerca de 1,8 milhões de quilómetros da Terra, ou seja, cerca de 4,6 vezes a distância entre a Terra e a Lua.



"Apesar de não existir nenhuma possibilidade de o asteroide entrar em colisão com nosso planeta, The Rock vai estar bastante perto para um objeto espacial deste tamanho", refere a agência espacial norte-americana em comunicado.



A última vez que o 2014-JO25 passou perto do planeta foi há 400 anos e, depois desta quarta-feira, não voltará a cruzar o eixo planetário por 2600 anos.



O percurso deste objeto espacial, depois de cruzar a Terra e conseguir fugir ao quente e destruidor Sol, rumará a Júpiter, antes de voltar ao centro do Sistema Solar.







Vídeo com trajeto do asteroide 2014 JO25 (créditos: NASA/JPL-CALTECH)



O asteroide 2014 JO25 foi descoberto em maio de 2014 pelos astrónomos do observatório Catalina Sky Survey, perto de Tucson, Arizona, que colabora no projeto da NASA near-Earth object - NEO; como o nome indica, observa objetos celestes que passam junto ao nosso planeta.



Os cientistas, astrónomos e curiosos desta área dizem que a visita do asteroide JO25 é uma "oportunidade excecional". Referem que a superfície desta rocha espacial é duas vezes mais reflexiva do que a da Lua. O que implica que o asteroide será facilmente observado por um pequeno telescópio durante uma ou duas noites.



Siga e veja através do site The virtual telescope Project 2.0 o asteroide JO25, a partir das 21h30."Que o céu não nos caia em cima"

Poder-se-ia dizer que os gauleses de Asterix tinham razões para temer que o céu lhes caísse em cima.



Em 2004, um asteroide muito maior, de nome Toutatis, com 4,6 quilómetros de comprimento e 2,4 quilómetros de largura, com a peculiar forma de um amendoim, passou a uma distância bem menor do que o JO25, 1.549.719 quilómetros, ou seja, quatro vezes a distância entre a Terra e a Lua.



Na altura a NASA descansou os terráqueos com o Toutatis, pelo menos nos próximos 558 anos, altura em que este voltará a passar perto da Terra, e desta vez a uma distância ainda menor.Centenas de asteroides por dia

Não se sabe ao certo quantos são, mas sabe-se que são muitos e que frequente estes objetos rochosos passam pela rota da Terra.



Há vários programas de observação contínua destes "calhaus" espaciais, em particular os maiores e com risco potencial para o planeta.



A próxima visita de um asteroide de grandes dimensões não está prevista antes de 2027, quando o 199-AN10, de 800 metros de diâmetro, se aproximar da Terra a cerca de 380 mil quilómetros - a distância Terra-Lua.



Para o Coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves, a passagem próxima de grandes rochas espaciais, a velocidades para muitos inimagináveis, é um perigo real, como conta na reportagem do jornalista da Antena 1 Luís Peixoto.



"Se pensarmos que os dinossauros e 95 por cento da vida terrestre foram dizimados por um asteroide, e curiosamente nós que somos tão inteligentes, neste momento, ainda não testámos uma única vez tecnologias que nos possam salvar, no caso de saber que um destes objetos venha na nossa direção".