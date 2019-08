Austrália. Massa de rochas vulcânicas navega pelo Pacífico

RTP26 Ago, 2019, 17:20 | Ciências

Um casal australiano estava a navegar no catamarã ROAM, em direção às Ilhas Fiji, quando se deparou com uma "mar de rochas".



O cheiro a enxofre estava no ar, mas só ao entrar inadvertidamente nos escombros da noite é que Larissa Brill e Michael Hoult deram conta do sucedido.



"Foi muito estranho na verdade", contou Larissa Brill à CNN. "O oceano inteiro estava fosco, não conseguíamos ver o reflexo da lua na água", revelou.





Naquela área, localizada perto de Torga, as ondas acalmaram até ficarem praticamente inertes. Incluisve, “o barco desacelerou até um nó [equivalente a 1,85 km/h]", escreveu o casal no Facebook.

Um potencial impulso para o recife

Este ecossistema composto por milhares de recifes e centenas de ilhas, feitas por mais de 600 tipos de corais diferentes, abriga inúmeras espécies nos mais de 2300 quilómetros de extensão.







O aumento da temperatura levou ao branqueamento desses corais. O processo acabou por expelir as algas zooxantela, um conjunto de organismos unicelulares fotossintéticos de coloração amarelada ou acastanhada que vive nos tecidos destes seres marinhos.







Estas algas permitem o desenvolvimento de organismos heterotróficos – seres que não são capazes de produzir o próprio alimento - em águas marinhas tropicais pobres em nutrientes. A sua destruição provoca o enfraquecimento dos pólipos responsáveis pela construção dos recifes e leva, posteriormente, à morte do coral.





A enorme quantidade de pedras-pomes, encontradas a flutuar pelo Oceano Pacífico, pode vir a ser a única salvação destes corais e, consequentemente, da Grande Barreira de Corais, a nordeste da Austrália.



O enorme aglomerado de pedras acabou por encravar o leme do catamarã. Larissa e Michael foram obrigados a passar a noite no local e apenas conseguiram sair pela manhã."Foi um mistério, não sabíamos o quão profundo era, se estávamos a navegar sobre um vulcão que estava ativo [ou não] naquele momento”, confessou Larissa Brill, numa entrevista, dias mais tarde."Pode ser visto como se toda a superfície [do oceano] se tornasse em terra", descreveu Scott Bryan, um geólogo da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália.As imagens de satélite capturadas a 13 de agosto, divulgadas pelo Observatório Terrestre da NASA, mostraram o real comprimento desta massa de rochas vulcânicas."De momento, existe mais de um trilião de pedras-pomes a flutuar juntas, mas com o tempo partem-se e dispersam-se pela área”, afirmou Scott Bryan.Dentro de sete a 12 meses, os cientistas preveem que este conjunto de pedras-pomes chegue à Austrália. Atualmente deslocam-se para o oeste, em direção às Ilhas Fiji, sendo provável que passem posteriormente pelo Vanuatu e pela Nova Caledónia.Cheia de buracos e cavidades, a pedra-pomes resulta do rápido arrefecimento da lava que foi violentamente ejetada por um vulcão subaquático. Leve e repleta de bolhas, esta rocha vulcânica flutua como um iceberg visto que cerca de 90 por cento da sua constituição está submersa.A barreira de pedra-pomes encontrada no início deste mês, perto de Torga, criou "", referiu o geólogo Scott Bryan."É apenas uma maneira da natureza ajudar a promover a regeneração”, acrescentou.De acordo com os especialistas, este acontecimento apenas acontece uma vez a cada cinco anos e pode vir a ser uma porta de entrada para milhares de espécies marinhas encontradas pelos mares gelados do Pacífico.”, afirmou o professor da Universidade da Tasmânia, Martin Jutzeler."Possivelmente poderiam chegar à Austrália daqui a um ano, mas não sabemos sequer se vai durar", ressalvou.Caso isso aconteça, um grande conjunto de organismos como algas, cracas, corais, caranguejos, caracóis e vermes, pode vir a repovoar a Grande Barreira de Corais, localizada ao largo da costa de Queensland, no noroeste da Austrália.No entanto, um “colapso catastrófico” incitado pela intervenção humana, na década de 1990, começou a deteriorar o maior organismo vivo do planeta. Em 2016, o duplo impacto do aquecimento da água do mar com o aumento da sua acidez – devido a uma maior presença de dióxido de carbono na atmosfera –