Chandrayaan-2. Índia já lançou segunda missão lunar

RTP22 Jul, 2019, 14:36 | Ciências

Centenas de indianos reuniram-se, esta segunda-feira, para assistir à segunda tentativa de lançamento da missão de exploração lunar, Chandrayaan-2, desenvolvida pela Agência Espacial Indiana.



O foguetão descolou da Estação Espacial de Sriharikota, no sudoeste da Índia, pelas 14h43 locais (9h13 em Lisboa), uma semana depois da “falha técnica” que obrigou os cientistas a cancelar a missão, apenas a 56 minutos da hora prevista.



Este pode ser “o início de uma jornada histórica da Índia para a Lua”, afirmou o responsável pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), Kailasavadivoo Sivan, em direto para o canal de Youtube da Doordarshan National durante o lançamento do foguetão.



A Chandrayaan-2 está “mais forte do que nunca” e “preparada para levar mil milhões de sonhos para a Lua”, lê-se num tweet feito pelo responsável da estação espacial.

Chandrayaan 2 is ready to take a billion dreams to the Moon — now stronger than ever before! Join us for the launch on Monday — 22 July, 2019 — at 2:43 PM IST.

#Chandrayaan2 #GSLVMkIII #ISRO pic.twitter.com/4ybFcHNkq6 — ISRO (@isro) 18 de julho de 2019

Qual é o objetivo desta missão?

A primeira missão lunar indiana, Chandrayaan-1, ajudou a comprovar a presença de água na Lua, mas não chegou a aterrar na superfície.lunar. Durante o próximo ano este módulo vai mapear a superfície lunar e estudar a atmosfera externa da lua.Chandrayaan-2, o “veículo lunar” de 3,8 toneladas, vai viajar duranteaté se posicionar corretamente para uma possível aterragem. Para isso, o foguetão vai colocar-se numa órbita circular, a 100 km da superfície lunar.Momentos depois, o lander Vikram – em homenagem a Vikram Sarabhai, pioneiro do programa espacial indiano – vai separar-se e aterrar suavemente na lua, perto do polo sul.Vão ser "15 minutos terríveis para os cientistas quando a sonda for solta e for lançada em direção ao polo sul da Lua", revelou o responsável pela agência espacial indiana, Kailasavadivoo Sivan.Depois de respirarem fundo e da sonda aterrar, com sucesso, no polo sul da Lua, o robô da “sabedoria” vai passar um dia lunar - duas semanas em tempo terrestre – à procura de informação crucial acerca da composição mineral e química da Lua. Ao mesmo tempo,Se tudo correr conforme planeado, a Índia vai tornar-se no. Apenas a Rússia, os Estados Unidos e a China conseguiram esse feito.“A Índia quer mostrar, especialmente desde que o primeiro-ministro Narendra Modi assumiu o poder, que a India é uma grande potência e que tem de ser tratada como a maior potência Indo-Pacífica”, explicou Rajeswari Pillai Rajagopalan, diretor da Iniciativa Política Nuclear e Espacial da Observer Research Foundation em Nova Deli, na Índia.A missão que custou cerca depretende demonstrar a “crescente sofisticação do poder espacial indiano”, concluiu.