China clona cinco vezes macaco geneticamente modificado

Nuno Patrício - RTP24 Jan, 2019, 19:13 | Ciências

Os cientistas chineses querem comparar as reações com macacos por estes serem mais parecidos com os humanos. | Foto: Academia Chinesa de Ciências/DR

A experiência, segundo os investigadores, procurou ter várias "amostras vivas", mas com a particularidade de serem todas exatamente iguais. Esta realidade, de acordo com o estudo, ajuda na obtenção de resultados mais eficientes, em contraste com a aplicação dos testes em sujeitos vivos diferentes na composição bioquímica.





Esta experiência visa estudar sintomas associados a pessoas com distúrbios do sono, depressão, diabetes, cancro e doenças como a de Alzheimer. Uma investigação que pela primeira vez, os cientistas teriam cinco macacos exatamente iguais, com o mesmo fundo genético à sua disposição, para analisar as reações aos diferentes estímulos impostos.

Mas será esta prática eticamente aceite pela comunidade científica? A esta questão o investigador cientifico alemão Eckhard Wolf , do Centro de Genes da Universidade Ludwig-Maximilians, em Munique, classifica a experiência como uma "grande conquista logística".





Se eticamente e cientificamente ficar provado que tal experiência é necessária, Eckhard Wolf não considera este ato como repreensível. Mas deixa no entanto a pergunta: "Qual poderá ser o uso para o homem apesar do sofrimento que se inflige ao animal"? A resposta cabe apenas a cada um de nós, pensar se o benefício humano no futuro paga a manipulação e o sofrimento dos animais.







Um macaco igual a cinco macacos totalmente iguais



De acordo com o estudo apresentado na revista online Cell -– os 11 investigadores chineses que apresentaram esta experiência introduziram um defeito genético num único macaco, tendo clonado o símio cinco vezes.





Esquema de clonagem apresentado pela equipa de investigadores chineses. Fonte: Cell Press









A finalidade da experiência, pela primeira vez oficialmente, na história da ciência da manipulação genética, de acordo com informações chinesas com referência a dois artigos na revista científica chinesa Science Review Nacional , foi a criação e nascimento de vários macacos clonados, todos eles com um defeito genético criado artificialmente.

Um pesquisador chinês anunciou, em novembro último, o primeiro nascimento de bebês geneticamente modificados no mundo. Uma experiência que provocou indignação em todo o mundo.

Os cinco símios que nasceram no Departamento de Neurociências da Academia Chinesa de Ciências em Xangai, serviram para avaliar desequilíbrios no biorritmo animal, quando perturbados. Esta experiência visa estudar sintomas associados a pessoas com distúrbios do sono, depressão, diabetes, cancro e doenças como a de Alzheimer. Uma investigação em que pela primeira vez, os cientistas teriam cinco macacos exatamente iguais, com o mesmo fundo genético à sua disposição, para analisar as reações aos diferentes estímulos impostos.



Do macaco ao homem: um pequeno grande passo perigoso?





Esta não é a primeira vez que investigadores chineses realizam e dão a conhecer ao mundo a clonagem animal. No final de 2017 foi revelada a clonagem bem-sucedida dos dois primeiros macacos, muito embora envolta em muita controvérsia. Isto porque os símios são em quase tudo semelhantes aos seres humanos e, portanto, a preocupação com uma aplicação do método em humanos está a crescer.







Zhong Zhong nasceu a 27 de novembro e Hua Hua no dia 5 de dezembro de 2017. Fonte: english.cas.cn/Chinese Academy of Sciences







E para ajudar a esta suspeita, pelos visto com fundamento ético e moral, a publicação de uma nova experiência de clonagem com macacos procede ao escândalo em torno de um pesquisador chinês que anunciou, em novembro, o primeiro nascimento de bebês geneticamente modificados no mundo.







De acordo com a informação divulgada pelo cientista que encabeça o projeto, uma das mulheres inseminada ainda estará grávida. A experiência provocou indignação em todo o mundo, a universidade onde trabalhava este investigador demarcou-se do projeto e expulsou o docente das fileiras académicas. Desde então as autoridades chinesas ainda estão a considerar se aplicam medidas punitivas contra o investigador.