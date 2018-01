Chineses simulam colónia lunar durante 200 dias

Nuno Patrício - RTP26 Jan, 2018, 14:31 / atualizado em 26 Jan, 2018, 14:44 | Ciências

Quatro pessoas completaram esta sexta-feira, em Pequim, 200 dias fechadas numa cabine que simula uma colónia lunar. Está assim batido o anterior recorde mundial de permanência num recinto deste género, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.







Os voluntários foram quatro estudantes chineses - dois homens e duas mulheres - da Universidade de Beihang, em Pequim, especializados em astronáutica, que durante mais de seis meses moraram dentro de um módulo com 160 metros quadrados chamado Yuegong-1 (Palácio Lunar-1). Sem qualquer contacto físico com o exterior.Os estudantes, todos voluntários, ficaram durante mais de seis meses num módulo com 160 metros quadrados, recorrendo a sistemas de reciclagem.



O objetivo foi testar a capacidade do corpo e da mente para viver em espaço confinado, bem como analisar a coexistência de animais, plantas e humanos, tendo em vista uma futura colónia lunar.



A cabine funcionou num sistema biorregenerativo, em que a água e os alimentos se reciclam, simulando os ciclos vitais terrestres.



De acordo com os estudantes, a experiência foi positiva, embora reconheçam momentos de pressão psicológica.







A experiência "colocou o corpo e mente dos voluntários à prova, mas eles superaram o teste", disse Liu Hong, construtor do módulo chinês, informando que durante este teste houve três cortes de energia imprevistos, que interromperam a permanência dos estudantes.



Esta saída é apenas um interregno na experiência, visto que o grupo retornará por um período final de mais 105 dias, de acordo com a China News.



O Palácio Lunar tem dois módulos agrícolas, quatro áreas de descanso, uma sala comum, uma casa de banho, uma sala dedicada ao tratamento de resíduos e outra para a criação de animais.



Apesar de não estar a planear enviar, por agora, astronautas ao satélite natural da Terra, a China continua a investir milhões de euros em programas liderados pelos militares, disputando terreno científico e tecnológico com europeus e americanos. Conseguiu mesmo instalar uma pequena estação espacial em órbita da Terra, a Tiangong-1.



O anterior recorde de reclusão numa cabine pertencia a três pessoas da antiga União Soviética, que passaram 180 dias numa construção semelhante nos anos de 1970.