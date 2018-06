Fundo para a Conservação dos Oceanos tem 150 mil euros para proteção de espécies ameaçadas

Lusa12 Jun, 2018, 17:32 | Ciências

A 2.ª edição da iniciativa recebeu um reforço de 50 mil euros, "devido ao sucesso" registado na primeira vez que foi realizada, quando se destinou a raias e tubarões e foram premiados três projetos científicos, selecionados entre 23 candidaturas, refere informação hoje divulgada.

Com o tema "Espécies Marinhas Ameaçadas. Da Ciência para a Consciência", o fundo vai agora financiar projetos de conservação de espécies marinhas que se encontrem classificadas como criticamente em perigo, em perigo e vulnerável na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

O mero (Epinephelus marginatus), a foca-monge (Monachus monachus), a manta (Mobula mobular), o tubarão-branco (Carcharodon carcharias), o grande-tubarão-martelo (Sphyrna mokarran), o peixe-lua (Mola mola) ou o papagaio-do-mar (Fratercula arctica) são algumas das espécies classificadas como ameaçadas pelo IUCN.

O Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul pretendem promover a proteção das espécies ameaçadas, através de financiamento e de apoio ao conhecimento científico, mas também "elevar a consciência para a importância do equilíbrio do oceano e dos recursos marinhos, partilhando a visão de que a conservação do oceano é uma responsabilidade de todos", realçam as entidades em comunicado.

Serão elegíveis para os apoios os projetos que tenham maior potencial de contribuição para a conservação das espécies escolhidas e que incluam trabalho `in-situ`, assegurem a qualidade científica da informação, constituam iniciativas sustentáveis e potenciem a educação.

Ainda determinante será que apresentem "uma forte componente de divulgação, não apenas de teor técnico-científico, mas também para o público em geral", acrescentam as entidades promotoras do fundo.

As candidaturas à 2.ª edição do Fundo para a Conservação dos Oceanos estão abertas até 13 de julho.

O Fundo para a Conservação dos Oceanos foi lançado em 2017 pelo Oceanário de Lisboa e pela Fundação Oceano Azul e é atribuído todos os anos para financiar projetos científicos que contribuam para a conservação dos oceanos.