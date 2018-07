Glaciares colombianos em perigo

RTP16 Jul, 2018, 20:52 / atualizado em 16 Jul, 2018, 20:54 | Ciências

Os glaciares colombianos são compostos por duas serras – El Cocuy ó Güicán e Santa Marta – e quatro vulcões nevados - Ruiz, Santa Isabel, Tolima e Huila. O ano passado, o El País já noticiava que só restavam 37 quilómetros quadrados de superfície glaciar na Colômbia.



Isto porque, entre 2010 e 2017, a área glaciar se reduziu em 18 por cento da sua extensão, o equivalente a 8,4 quilómetros quadrados.



Olhando para um intervalo mais recente, constata-se que entre 2016 e 2017 se perdeu uma extensão de 2,3 quilómetros de área glaciar.



Um relatório do Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) mostrou que os valores mais altos de degelo foram verificados no Vulcão Nevado de Santa Isabel.



Nos últimos dois anos, o glaciar de Santa Isabel perdeu 37,4 por cento da sua área, um valor “nunca registado em tão pouco tempo”, como se pode ler no relatório.



Mais concretamente, o Vulcão Nevado de Santa Isabel apresentava uma área de 1,01 quilómetros quadrados em janeiro de 2016. Em fevereiro de 2018, a área diminuiu para 0,63 quilómetros quadrados.



Segundo o IPMA, o El Niño trata-se do aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. O fenómeno ocorre, em média, a cada quatro anos, com duração entre seis a 15 meses.

O fenómeno El Niño de 2015 - 2016 teve um impacto nestes valores, quer por reduzir a nebulosidade – aumentando a radiação solar e, assim, provocando um maior degelo –, quer por expor cinzas vulcânicas, que antes se encontravam no interior do gelo, na superfície do vulcão.Com a superfície coberta de cinza, a zona de albedo altera-se. O albedo diz respeito à percentagem de radiação refletida pelo glaciar de volta para a atmosfera.O relatório apresenta ainda mais duas razões para o degelo deste glaciar: o facto de se encontrar a menos de cinco mil metros e a redução de precipitação da última década, a qual afetou a produção de neve.Os glaciares são monitorizados por imagens de satélite de alta resolução. O relatório aponta que “o processo de redução glaciar difere de acordo com a zona geográfica e considera-se que os glaciares tropicais andinos [como são o caso dos glaciares colombianos] são especialmente sensíveis” ao degelo.