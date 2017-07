Google Street View, bilhete para a Estação Espacial Internacional

Nuno Patrício - RTP 21 Jul, 2017, 19:03 / atualizado em 21 Jul, 2017, 19:04 | Ciências

Com a ajuda de um astronauta na Estação Espacial Internacional (EEI), foi possível tirar fotografias panorâmicas, em 360 graus. Pela primeira vez, os cibernautas podem viajar virtualmente e conhecer como vivem e trabalham os astronautas e cosmonautas no espaço.



A visita fotográfica virtual permite aos utilizadores visualizarem as 17 áreas da Estação.



Aproveitando as mais atuais ferramentas de captação de imagem, a Google, através do sistema Street View, oferece agora uma nova experiência visual. Um dos principais objetivos desta tecnologia é dar aos utilizadores a sensação de liberdade total de movimento e de escolha de ângulos.





Como foi possível fotografar no espaço?

A forma como a Google fotografa as localizações é simples. Para tirar fotografias panorâmicas, a empresa monta uma esfera equipada com 15 câmaras e, sobre um carro ou com uma mochila portátil, capta várias fotos em todas as direções.



Neste caso particular, no espaço e sem gravidade, foi diferente. Os custos para enviar pessoal especializado à EEI eram muito elevados. Portanto, foi necessário recorrer aos astronautas.



De acordo com Alice Liu, coordenadora do programa Google Street View, “no espaço não há tripés, por isso foi necessário recorrer a um método mais simples. Duas cordas elásticas de bungee cruzadas, agarradas à parede para que se conseguisse identificar onde a câmara tinha de estar situada para fotografar”.



Chegou a ser necessário tirar 24 fotografias só para formar uma imagem panorâmica.



O teste ficou a cargo do astronauta francês da ESA Thomas Pesquet, que durante duas horas e meia, tempo dado pela NASA, realizou os primeiros disparos que forneceriam as imagens 360.



As ordens vindas do Centro de Controlo eram claras: “A ideia é tirar imagens de todos os módulos e essas imagens vão servir para uma visita turística e um melhor compreensão da EEI. O objetivo é tirar várias fotografias através de um ponto central criado através de duas cordas orientadoras onde a câmara vai ter de estar e rodar 360 graus”.



Para garantir o correto desempenho deste projeto, o astronauta tinha de colocar a câmara nos pontos pré-determinados em Terra. Se não o fizesse, as fotos poderiam sofrer do efeito parallax e criar deformação nas extremidades.



Alguns pontos de captação tiveram de ser improvisados, porque a réplica da EEI em Terra não continha o equipamento científico em órbita.







Nos 17 módulos da EEI, os astronautas tiveram de incluir esta tarefa entre todas as outras funções que tinham de desempenhar e, desde a primeira até à última imagem, foram necessários quatro meses.



"Há muitos obstáculos aqui em cima e nós tínhamos pouco tempo para capturar as imagens. Já para não falar na gravidade zero", notou o astronauta Thomas Pesquet.





Uma visita informativa

Além das imagens 360º, este projeto da Google Street View contém pequenos quadros com informações complementares.



A Google pretende, com esta inovação, inspirar os utilizadores para explorarem a ciência e a tecnologia envolvidas na aventura espacial. De certa forma, transformar o cidadão comum num astronauta.