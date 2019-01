Já há superbactérias no espaço e fomos nós que as levámos

Nuno Patrício - RTP09 Jan, 2019, 18:39 / atualizado em 09 Jan, 2019, 18:47 | Ciências

Afinal não estamos a criar inadvertidamente nenhum micróbio espacial que vai destruir a humanidade. Mas não se pense que os seres microscópios não sofrem mutações na ausência de gravidade e perante a radiação espacial, porque tal como nós, também eles se adaptam.







Um estudo realizado por investigadores da Northwestern University descobriu que micróbios, a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI), alteraram os genes diferenciando-se dos seus correspondentes terrestres, seja como parte da seleção natural ou de uma possível mutação.

Muito se especula sobre as reais consequências que sofrem os microrganismos quando levados para o espaço. Há quem diga que vai nascer uma estirpe mortal para os seres humanos, ou mesmo uma transformação num ser totalmente estranho para a ciência atual.

Mas as preocupações são legítimas.

Mas até agora, e oficialmente, nenhum astronauta revelou ter contraído uma doença "terrível" e mortal, que levasse à suspeição da mutação de uma bactéria ou micróbio que afetasse a fisiologia e a saúde humana.



Mas até agora, e oficialmente, nenhum astronauta revelou ter contraído uma doença "terrível" e mortal, que levasse à suspeição da mutação de uma bactéria ou micróbio que afetasse a fisiologia e a saúde humana.





Haverá a hipótese de existirem superbactérias no espaço sem nós sabermos? Eis uma pergunta que tem duas respostas. Sim, existem e fomos nós que as levámos para bordo da EEI, para estudar as mutações que sofrem em ambiente adverso e sem gravidade. Quanto às superbactérias verdadeiramente extraterrestres, a existirem, ainda não as descobrimos.

Embora toda esta relação seja uma boa notícia para os astronautas, os autores do estudo ainda estão cautelosos com as implicações para a indústria do turismo espacial, que está em fase crescente.



Staphylococcus aureus (que vive normalmente na pele humana e contém a superbactéria MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), difícil de tratar, mas também o Bacillus cereus, que vive geralmente no solo e não apresenta grande ameaça à saúde humana, mesmo para os astronautas que depois voltam à Terra e trazem com eles estes mesmos microrganismos adaptados. Um dos microrganismos presentes é o(que vive normalmente na pele humana e contém a superbactéria MRSA (), difícil de tratar, mas também o, que vive geralmente no solo e não apresenta grande ameaça à saúde humana, mesmo para os astronautas que depois voltam à Terra e trazem com eles estes mesmos microrganismos adaptados.





Mas, conforme referido acerca da expansão de voos espaciais para turistas, que não seguem necessariamente os critérios definidos para os astronautas, não se sabe o que poderá acontecer. Um pouco como quando alguém tosse num avião e todos ficam doentes.



Mas afinal os micróbios "espaciais", aqueles que levamos para o espaço nas deslocações científicas, estão a transformar-se e a adaptar-se, mas não na forma de superbactérias, que ameaçam a humanidade e que são resistentes aos antibióticos, como muitos temem."Tem havido muita especulação sobre a radiação, a microgravidade e a falta de ventilação e sobre como isso pode afetar os organismos vivos, incluindo as bactérias", diz Erica Hartmann, investigadora e coordenadora do estudo. “Realmente as condições são difíceis e adversas. Mas será o suficiente para a natureza criar superbactérias, para ter alguma vantagem sobre o novo ambiente? A resposta parece ser não.'" Erica Hartmann , professora assistente de engenharia ambiental nainvestigou como a vida bacteriana em órbita proporciona uma visão diferente e preciosa sobre como os micróbios e os seres humanos podem interagir em viagens de longa duração no espaço.Nas viagens espaciais, os astronautas apenas circulam em pequenos compartimentos, onde não podem abrir janelas, sair ou fazer circular o ar. "Estamos genuinamente preocupados sobre como estes fatores possam afetar os micróbios", refere Hartmann.Ou mesmo sobre como os micróbios possam afetar os humanos a bordo e vice-versa.Atualmente e desde a primeira introdução de seres humanos na EEI, os microorganismos terrestres (micróbios e bactérias) convivem diariamente com os astronautas a bordo. Trata-se de organismos vivos transportados ou pelo homem, ou pela carga que chega do solo, que chegam à estação espacial e aí permanecem, se adaptam e reproduzem.Mas voltando à colonização das bactérias transportadas para o espaço, o estudo tem sido realizado pelos cientistas e até agora nenhum surto ou contaminação preocupante foi relatado.É precisamente sobre esta matéria que a equipa de Erica Hartmann se debruça e está a analisar os dados que foram disponibilizados sobre micróbios existentes na EEI."Parece que as bactérias se adaptam para viver, e não evoluem no sentido de causar doenças", diz Ryan Blaustein, um dos investigadores de Hartmann e primeiro autor do estudo.Embora toda esta relação seja uma boa notícia para os astronautas, os autores do estudo ainda estão cautelosos com as implicações para a indústria do turismo espacial, que está em fase crescente.Certo é que os atuais astronautas, antes de embarcarem numa missão espacial, têm de estar obrigatoriamente em perfeitas condições de saúde e todo o ambiente microbiótico é controlado.