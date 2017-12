Mais um potencial "osso do Pai Natal" analisado em Oxford

RTP06 Dez, 2017, 20:29 / atualizado em 06 Dez, 2017, 20:32 | Ciências

O osso foi testado por radiofrequência em Oxford e os resultados comprovam ser do século IV d.C, a mesma época do santo que inspirou a lenda do Pai Natal.



Acredita-se que São Nicolau morreu por volta do ano 343, na atual Turquia, mas que os seus verdadeiros restos mortais estarão desde o século XI numa igreja em Bari, na Itália.



O fragmento de osso pélvico analisado no Centro de Estudos Avançados Relics Cluster da Keble College, da Universidade de Oxford, está na posse do padre Dennis O'Neill, de Illinois, nos Estados Unidos, tendo estado anteriormente numa igreja em França.



O diretor do centro de estudos, Tom Higman, referiu à BBC que esta relíquia é diferente das demais encontradas até à data. "Este fragmento ósseo, ao contrário de outros, sugere que podemos estar perante os restos do próprio São Nicolau", diz o arqueólogo de Oxford.



Existem centenas de outros alegados ossos de São Nicolau, incluindo uma coleção numa igreja em Veneza.

O verdadeiro "Pai Natal"

São muitos os supostos restos mortais do santo encontrados em vários locais. Os investigadores de Oxford pretendem agora realizar testes de ADN para identificar quais são realmente os ossos do “Pai Natal” e se combinam geneticamente com o fragmento pélvico analisado.São Nicolau terá sido enterrado em Myra, a atual cidade turca de Kale, mas os seus restos mortais foram levados para Itália.





Entre os restos mortais expostos na Basílica de São Nicolau em Bari, que se pensa serem os verdadeiros, encontra-se um osso pélvico incompleto. Por essa razão, os arqueólogos pretendem descobrir se o fragmento que analisaram combina e pertence ao mesmo indivíduo.



As investigações podem não ser conclusivas, visto que não fornecem dados que comprovem ser o verdadeiro São Nicolau.

"A ciência não é capaz de provar definitivamente que é, só pode provar que não é, no entanto", afirmou Higham.



Uma investigação recente vem questionar a localização da verdadeira sepultura de São Nicolau, padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega.



Uma equipa de investigação turca pensa que os restos mortais que se encontram na Basílica de São Nicolau pertencem a outro padre e não ao santo, conhecido pela sua caridade, estando os do verdadeiro nas ruínas de um templo, por baixo da Igreja de São Nicolau em Demre, a sua cidade natal, na Turquia.



São Nicolau, dizem os historiadores, era um homem rico e generoso que ajudava os mais necessitados e inspirou a figura conhecida como Pai Natal. Pensa-se que morreu a 6 de dezembro do ano 343 e em alguns países ainda se celebra esta data, oferecendo-se pequenos presentes às crianças.