NASA anuncia astronautas para voos de teste de SpaceX Dragon e Starliner

Ests astronautas vão abrir uma nova era no voo espacial norte-americano, depois do encerramento das missões STS, levadas a cabo pelos veículos reutilizáveis Space-Shuttle (vaivém espacial).





A conferência, que teve inicio às 16h00 - transmitida pela NASA Television e em direto no site da agência - visa elencar as tarefas da tripulação para os testes e as primeiras missões pós-certificação da Boeing e da SpaceX.





NASA recorre ao sector privado





Uma medida provisória, feita com alguns constrangimentos políticos, visto que os norte-americanos tiveram de “engolir alguns sapos” para poderem continuar a viajar para o espaço.





Com elevados cortes nesta área e com a aposta por parte de empresas privadas no espaço, a NASA aproveitou a oportunidade de redução de custos e fornecimento de serviços para continuar a aposta espacial.





Surgem assim como parceiros empresas como a Boeing e a SpaceX, que apresentam projetos alternativos e conjunturais aos já existentes da agência espacial norte-americana.





A presidir a esta apresentação estará o administrador da NASA, Jim Bridenstine.Desde o encerramento dos programas STS (Space Transportation System), realizados pelos Space Shuttle em julho de 2011, os astronautas da NASA tinham de ir à boleia do programa espacial russo para chegar a Estação Espacial Internacional.Novos e fortes foguetões de transporte, alguns deles reutilizáveis, como é exemplo o Falcon 9, da empresa de Elon Musk.