Nobel da Física distingue estudos no campo do laser

A Academia Real das Ciências da Suécia atribuiu esta terça-feira o prémio Nobel da Física para os estudos na área de física de laser. O prémio será repartido por Arthur Ashkin, Gérard Mourou e Donna Strickland.

A investigação do norte-americano Arthur Ashkin foi premiada pela criação de “pinças óticas e a sua aplicação em sistemas biológicos”, de acordo com a Academia. As pinças óticas possibilitam a manipulação de vírus, bactérias e células sem as danificar.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK

Ashkin’s optical tweezers grab particles, atoms and molecules with their laser beam fingers. They can examine and manipulate viruses, bacteria and other living cells without damaging them. New opportunities for observing and controlling the machinery of life have been created. — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de outubro de 2018

Gérard Mourou and Donna Strickland – this year’s #NobelPrize recipients – paved the way towards the shortest and most intense laser pulses created by humankind. The technique they developed opened up new areas of research and led to broad industrial and medical applications. pic.twitter.com/KQYcbmW0tl — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de outubro de 2018

O francês Gérard Mourou e a canadiana Donna Strickland foram distinguidos pelo método de criação de pulsos óticos de alta intensidade e curta duração. O método é conhecido como “chirped pulse amplification (CPA)”.Donna Strickland é a terceira mulher na história dos prémios Nobel da Física a ser distinguida.O Comité considera as "ferramentas feitas de luz” apresentadas por Ashkin, Mourou e Strickland “invenções inovadoras no campo da física do laser”.Em 2017 o Nobel da Física foi repartido por Rainer Weiss, Barry C. Barish e Kip S. Thorne, que contribuíram para o estudo de ondas gravitacionais.Ainda durante esta semana serão anunciados os vencedores do Nobel de Química, Paz e Economia.