Nobel da Química premeia técnica que permite ver estruturas de biomoléculas

Depois de apresentados os prémios da Medicina e Física, a Academia Sueca das Ciências anunciou esta quarta-feira os vencedores do prémio Nobel da Química. Jacques Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson foram laureados pela investigação de uma nova técnica que permite ver com maior resolução estruturas biomoleculares em solução.





The final technical hurdle was overcome in 2013, when a new type of electron detector came into use. pic.twitter.com/Ue9c0R6v7y