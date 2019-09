Saquetas de chá libertam milhões de nanopartículas de plástico

RTP27 Set, 2019, 13:13 | Ciências

Os testes foram realizados com uma amostra de quatro saquetas de chá diferentes e os investigadores simularam as condições de produção de um chá | Ahmed Jadallah - Reuters

A investigação publicada na revista científica Environmental Science & Technology indica que as saquetas de chá não largam apenas aromas, mas também milhões de nanopartículas de plástico. Embora já se soubesse que os seres humanos ingerem microplásticos nos alimentos que consomem, a quantidade analisada nos chás é significativamente maior que a quantidade estimada de microplásticos ingeridos por uma pessoa num ano.



Os testes foram realizados com uma amostra de quatro saquetas de chá diferentes e os investigadores simularam as condições de produção de um chá, aquecendo-as durante cinco minutos em água a ferver a 95ºC.



Depois, examinaram a água obtida através de um microscópio de eletrões, concluindo que cada saqueta liberta cerca de 11,6 mil milhões de micropartículas e 3,1 mil milhões de nanopartículas de plástico para a água.



Entre os plásticos observados estão o nylon e o polietileno tereftalato, em "várias ordens de magnitude superiores às quantidades de plástico observadas anteriormente noutros alimentos", salientaram os investigadores.



Os microplásticos são pequenos pedaços de plástico, com um tamanho que varia entre os 100 nm e os 5 mm, oriundos da desintegração dos resíduos plásticos. Investigações recentes demonstraram que estão presentes no ar, solo e rios.



Atualmente, existe uma larga variedade de saquetas de chá no mercado e estes resultados apenas dizem respeito às de plástico, sendo a maioria feitas de fibras naturais.







Apesar de as quantidades encontradas serem elevadas, a Organização Mundial da Saúde afirma não haver, até ao momento, qualquer conhecimento de risco da ingestão de microplásticos para os seres humanos. Contudo, os investigadores salientaram a necessidade de novos estudos, para perceber as possíveis consequências destas partículas no organismo.