Candidaturas PRR: 200 dias à espera de resposta é inaceitável, inconcebível e incompreensível

as entidades quando publicam os avisos têm de cumprir com os prazos que definem e se têm falta de meios devem acautelar previamente os meios necessários para cumprir os prazos que elas próprias definiram.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Pedro Dominguinhos considera queSobre o prazo de 60 dias como limite máximo nas respostas às candidaturas a fundos europeus, defendido pelo Primeiro-Ministro, Pedro Dominguinhos considera que é exequível se existirem os meios humanos e técnicos necessários.Pedro Dominguinhos considera mesmo que tal como o PRR, o PT2030 também deveria ter uma comissão de acompanhamento idêntica àquela que preside para acompanhar a execução dos fundos.

"execução física do PRR é superior à financeira". Ou seja, as empresas e as instituições avançaram com os projetos, nalguns casos endividaram-se e os pagamentos não estão a chegar, criando problemas de tesouraria. Ainda assim, a avaliar pelas declarações públicas do IAPMEI, acredita que no final de julho esses atrasos já tenham sido compensados. Neste âmbito, Pedro Dominguinhos acredita que as eleições europeias não vão comprometer o andamento do PRR do ponto de vista prático, mas podem, dependendo do resultado, comprometer a solidariedade europeia.

Pedro Dominguinhos revela mesmo que a. Ou seja,Ainda assim, a avaliar pelas declarações públicas do IAPMEI, acredita que no final de julho esses atrasos já tenham sido compensados.Relativamente à libertação das verbas retidas por Bruxelas, cerca de 800 milhões de euros, devido ao incumprimento de metas do terceiro e quarto pedidos, Pedro Dominguinhos garante que o prazo vai ser cumprido e que provavelmente o pedido até vai ser feito antes da data limite, 26 de junho.Quanto ao 5º pedido de desembolso de 3 mil 190 milhões de euros e que está dependente da apresentação de determinados projetos que precisam, nalguns casos, do consenso dos dois principais partidos no parlamento, Pedro Dominguinhos acredita que existirá a maturidade e a responsabilidade para aprovar as reformas. Sobre a submissão do pedido de pagamento mesmo sem a aprovação das medidas em falta, refere que terá de ser o Governo a avaliar se tem ou não liquidez.Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Joana Almeida (Jornal de Negócios)

Nesta entrevista, Pedro Dominguinhos explica que, neste momento,. Segundo o Presidente da Comissão de Acompanhamento, 19 por cento do PRR estão pagos e 24 por cento do total de investimentos também estão, mas este valor poderia estar cerca de 8 pontos percentuais acima. Pedro Dominguinhos acredita que, no verão, o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, estará em condições de alcançar uma cadência de aprovações na análise dos pedidos de pagamento de forma a garantir a estabilidade e a confiança dos agentes económicos nos beneficiários do PRR.