Caso TAP: é evidente que teve impacto no governo, era desejável que não tivesse acontecido

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicou que foi informada pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, depois dos contactos terem sido feitos, e apenas para informar sobre o que sucedera. Só nessa altura falou com o ministro das Infraestruturas.Mariana Vieira da Silva adianta que a comunicação ao SIS é justificada em função da avaliação que foi feita sobre a informação que o computador em causa continha. Lembra que um computador de trabalho tem necessariamente um conjunto de informação que é diferente da informação pessoal e que, nesse âmbito, cabe a cada membro do governo avaliar a sua relevância e em função dessa avaliação lançar os alertas e tomar os cuidados que se justifiquem. Refere, no entanto, que depois dessa comunicação as opções tomadas já não são da responsabilidade do Executivo. Considera mesmo que mais vale reportar do que não o fazer.Admite que a situação tem impacto no governo e que era desejável que não tivesse acontecido, mas deixa para a Comissão de Inquérito a avaliação da situação. Sem desvalorizar a situação, Mariana Vieira da Silva lembra que não é a primeira vez que a falta de confiança é posta em causa, mas os portugueses continuam a acreditar no PS porque o que importa às pessoas é que os seus problemas sejam resolvidos, que o governo faça o que tem de ser feito em vez de concentrar o trabalho na análise política permanente. Neste sentido garante que não chegou a hora do governo sair.Nesta entrevista a ministra revelou que o trabalho técnico prévio de negociação à reprogramação do PRR está avançado e já numa fase final. Adianta que há aumento de custos em praticamente todos os investimentos. Ainda assim não sabe ao certo o valor do empréstimo adicional a solicitar à Comissão Europeia, mas será sempre inferior a 2 mil milhões de euros. Quanto à execução estão cumpridas 17% das metas do PRR e dentro dos objetivos definidas.Garante que a confirmar-se o crescimento da economia previsto no final de 2023 o governo continuará a antecipar e a reforçar medidas já colocadas no terreno para ajudar as famílias. Neste sentido admite também rever em alta os aumentos da função publica no próximo orçamento, mas rejeita outro aumento intercalar.Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Paulo Ribeiro Pinto (Jornal de Negócios).