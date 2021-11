Conversa Capital com Eugénio Fernandes - CEO da EuroAtlantic Airways

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Eugénio Fernandes considera que essa instabilidade penaliza mesmo as empresas, nomeadamente no agravamento das condições comerciais para o acesso a financiamentos.Em concreto sobre o aumento dos combustíveis, o CEO da EAA não tem dúvidas que acabará por se refletir no preço ao consumidor.Nesta entrevista, Eugénio Fernandes critica a falta de apoio do governo ao sector da aviação no seu todo, que qualifica com uma falta de bom senso do decisor político.Ainda assim, o CEO admite que a bem das regras de concorrência do mercado e uma vez que o Estado decidiu apoiar financeiramente apenas as empresas em que é acionista, que Bruxelas possa aprovar o processo de reestruturação TAP, condicionado a algumas indicações que beneficiem o sector. Eugénio Fernandes não acredita que o plano da TAP seja aprovado por Bruxelas tal como foi apresentado e deverá ter que sofrer novas reduções.Uma entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Rafaela Burd Relvas do Jornal de Negócios.