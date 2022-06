Conversa Capital com Francisco Calheiros, Presidente da Confederação de Turismo de Portugal

Foto: Antena1

No verão de 2022 a "bagunça" no aeroporto vai ser enorme. A frase é do presidente da Confederação do Turismo de Portugal em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios. Mais: Francisco Calheiros considera que uma greve na TAP, a acontecer, será "desastrosa" para o turismo e até já tem números sobre o impacto do atraso na construção do novo aeroporto, que apontam para perdas de milhares de milhões de euros por ano. Ainda assim, com todos os constrangimentos no aeroporto, com a falta de mão de obra e com a inflação a subir, o turismo vai fazer a retoma já este ano e terá um ano ainda melhor do que o de 2019, com as receitas a aumentarem em cerca de 10 por cento.