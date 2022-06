Conversa Capital com Francisco Sá, presidente do IAPMEI

Os primeiros pagamentos para os projetos que ganharam as Agendas Mobilizadoras no âmbito do PRR vão chegar as empresas no final de julho, início de agosto. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o presidente do IAPMEI, Francisco Sá, garante que o atraso é "ZERO". Mais: O objetivo é contratualizar todas as 51 candidaturas vencedoras até final de julho, antecipando assim o prazo de dezembro definido com Bruxelas. Cumprindo esta meta, os primeiros adiantamentos serão pagos até final de julho, início de agosto.Francisco Sá garante também que relativamente aos projetos chumbados, vai avaliá-los novamente e contactar os seus promotores, para que possam integrar outras áreas do PRR. Em termos gerais o presidente do IAPMEI considera que depois de dois impactos - a pandemia e o aumento dos custos da energia - as empresas estão a reagir bem, ou seja, tremeram, mas não caíram. Ainda assim adianta que este não é o momento para "grandes aventuras".Aliás, considera que as empresas vão continuar a precisar de apoios, nomeadamente ao nível dos custos de energia, e revela que o governo já está a trabalhar nisso. Refere em particular o sector da cerâmica, onde há empresas que poderão optar por fechar, por não conseguirem suportar os custos.Em concreto, no que se refere ao apoio às indústrias intensivas em gás, Francisco Sá revelou que até ao final da semana passada tinham sido apresentadas e aprovadas 127 candidaturas e que já esta semana começam a ser feitos os primeiros pagamentos. Estas 127 candidaturas representam para já uma dotação de 10 milhões de euros. No entanto há empresas que já nesta primeira fase, referente a apenas 2 meses, já atingiram o limite de 400 mil euros definido por Bruxelas para cada empresa e, assim sendo, este ano não vão poder receber mais nada. Em termos gerais, o governo reservou 160 milhões para ajudar as empresas de consumo intensivo em gás, mas com um limite de 400 mil euros por empresa, após negociação com Bruxelas. Francisco Sá admite que este limite tenha de ser negociado, mas também refere que será uma negociação difícil.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Hugo Neutel do Jornal de Negócios.