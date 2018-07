Conversa Capital com Hélder Pedro

Foto: Antena1

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro, referiu que apesar da disponibilidade do ministério das Finanças, o governo não avança sem um relatório da comissão europeia sobre o assunto. Hélder Pedro espera no entanto que seja feito um despacho transitório que garanta essa neutralidade. Caso contrário o ISV este ano poderá ainda ter aumentos de 10 por cento e consequentemente o IUC também vai aumentar. Para 2019 se nada for feito o aumento do imposto poderá atingir os 100 por cento. Hélder Pedro defende que para 2019 o governo possa restruturar as tabelas do imposto sobre veículos.



O Banco de Portugal não vai mudar nada às novas regras de concessão de crédito. Em causa o recebimento de sinais, as retomas de veículos e a antecipação de contratos. Apesar das explicações da ACAP, o Banco de Portugal, segundo Hélder Pedro, manifestou "total inflexibilidade" e não exclui das novas regras para a concessão de crédito ao consumo, o sector automóvel, que se vê assim obrigado a aumentar os custos de contexto, se quiser continuar a fornecer os mesmos serviços que fornecia até agora.



O secretário-geral da ACAP considera que o sector tem sido muito penalizado com medidas avulsas que aumentam os custos, e a título de exemplo refere a nova regra que obriga ao preenchimento de um formulário que é enviado para a ASAE sempre que é vendido um automóvel acima dos 15 mil euros. Uma medida cuja justificação é a do controlo do branqueamento de capitais mas cuja eficácia a ACAP considera duvidosa.



O Governo continua também a não dar resposta ao problema da classificação de veículos na sequência da ameaça feita pela PSA de desinvestir no país. Agora, diz Hélder Pedro, "já nem responde".



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Hélder Pedro a Rosário Lira (Antena1) e Maria João Babo (Jornal de Negócios):